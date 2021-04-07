Происшествия

+5: Зарегистрирован суточный антирекорд по смертям от COVID-19

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Во вторник, 6 апреля, в Пензенской области был зафиксирован антирекорд по количеству смертей от COVID-19. За сутки зарегистрировали пять жертв (ранее их число не превышало 4).

Из жизни ушли 78-летняя женщина и мужчины 84, 70, 63 и 50 лет.

У пациентки выявили хроническую ишемическую и ревматическую болезни сердца, атеросклероз, аритмию, артериальную гипертензию и сахарный диабет II типа. Ей был имплантирован электрокардиостимулятор.

Среди сопутствующих заболеваний, которыми страдали умершие мужчины, те же недуги. Один из них был онкобольным.

Число подтвержденных оперативным штабом жертв достигло 555. Выздоровели 39 912 человек (399 из них выписали за последние сутки).

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Гость||

На все воля Иеговы.

Что ж поп Серафим молчит?

Где крестный ход, где лечебные мощи?

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги.
Поддержу петицию за крематорий.

Гость||

Кто о чем, а дурачки про крематорий...

Гость||

Гость писал(a):

Кто о чем, а дурачки про крематорий...
А вумные привыкли жить и умирать в говне?

Гость||

18:36, слишком умный? Люди правильно пишут: нужен крематорий

Гость||

Гость писал(a):

18:36, слишком умный? Люди правильно пишут: нужен крематорий
А ты тролль откуда будешь? 10 часов с Пензой у тролля разница.

Гость||

Гость писал(a):

Поддержу петицию за крематорий
у себя между ног поддерживай

Гость||

Гость писал(a):

А вумные привыкли жить и умирать в говне?
Конечно. Вам говно то чем не угодило?

Гость||

Ну всем уже очевидно, что ковидобесие было напрасно: вирус не представляет опасности для подавляющего большинства. Некоторые умирают, но именно на них должны были быть направлены все усилия, а не на ненужные локдауны. На примере Европы видно, что они бесполезны

Гость||

Гость писал(a):

у себя между ног поддерживай
А ты дурачок. Крематорий нужен в Пензе. Надо собирать подписи.

Гость||

А крематорий действительно необходим

Гость||

Гость писал(a):

А крематорий действительно необходим
Согласен.

Гость||

Закон природы слабый не выживает

Гость||

Гость писал(a):

Закон природы слабый не выживает
Человек самый слабый биологический вид.

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Имя: Гость
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