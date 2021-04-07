+5: Зарегистрирован суточный антирекорд по смертям от COVID-19

07.04.2021 | 08:12

Во вторник, 6 апреля, в Пензенской области был зафиксирован антирекорд по количеству смертей от COVID-19. За сутки зарегистрировали пять жертв (ранее их число не превышало 4).

Из жизни ушли 78-летняя женщина и мужчины 84, 70, 63 и 50 лет.

У пациентки выявили хроническую ишемическую и ревматическую болезни сердца, атеросклероз, аритмию, артериальную гипертензию и сахарный диабет II типа. Ей был имплантирован электрокардиостимулятор.

Среди сопутствующих заболеваний, которыми страдали умершие мужчины, те же недуги. Один из них был онкобольным.

Число подтвержденных оперативным штабом жертв достигло 555. Выздоровели 39 912 человек (399 из них выписали за последние сутки).