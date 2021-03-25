На ул. Кирова произошла очередная авария с маршруткой

25.03.2021 | 09:55

В Пензе улица Кирова стала местом концентрации ДТП с участием общественного транспорта. В четверг, 25 марта, в аварию попал микроавтобус, следовавший по маршруту № 89.

Фото с места инцидента опубликовал один из участников городского сообщества водителей во «ВКонтакте».

«Ул. Кирова, после фонтана. Время 9:15», - уточнил очевидец.

На фото - маршрутка с поврежденной передней левой частью кузова. Второй участник столкновения неизвестен.

Эта авария с участием общественного транспорта стала для улицы Кирова как минимум третьей за последнюю неделю. 18 марта близ Фонтанной площади столкнулись два микроавтобуса: Peugeot управлял 54-летний мужчина, «Газелью» - 50-летний. Пострадали три человека. 19 марта у остановки «Детская библиотека» один микроавтобус догнал второй. Три пассажира получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.