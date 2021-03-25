На ул. Кирова произошла очередная авария с маршруткой

В Пензе улица Кирова стала местом концентрации ДТП с участием общественного транспорта. В четверг, 25 марта, в аварию попал микроавтобус, следовавший по маршруту № 89.
Фото с места инцидента опубликовал один из участников городского сообщества водителей во «ВКонтакте».
«Ул. Кирова, после фонтана. Время 9:15», - уточнил очевидец.
На фото - маршрутка с поврежденной передней левой частью кузова. Второй участник столкновения неизвестен.
Эта авария с участием общественного транспорта стала для улицы Кирова как минимум третьей за последнюю неделю. 18 марта близ Фонтанной площади столкнулись два микроавтобуса: Peugeot управлял 54-летний мужчина, «Газелью» - 50-летний. Пострадали три человека. 19 марта у остановки «Детская библиотека» один микроавтобус догнал второй. Три пассажира получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.
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