Происшествия

На ул. Кирова произошла очередная авария с маршруткой

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В Пензе улица Кирова стала местом концентрации ДТП с участием общественного транспорта. В четверг, 25 марта, в аварию попал микроавтобус, следовавший по маршруту № 89.

Фото с места инцидента опубликовал один из участников городского сообщества водителей во «ВКонтакте».

«Ул. Кирова, после фонтана. Время 9:15», - уточнил очевидец.

На фото - маршрутка с поврежденной передней левой частью кузова. Второй участник столкновения неизвестен.

Эта авария с участием общественного транспорта стала для улицы Кирова как минимум третьей за последнюю неделю. 18 марта близ Фонтанной площади столкнулись два микроавтобуса: Peugeot управлял 54-летний мужчина, «Газелью» - 50-летний. Пострадали три человека. 19 марта у остановки «Детская библиотека» один микроавтобус догнал второй. Три пассажира получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Летают волки...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе улица Кирова стала местом концентрации ДТП с участием общественного транспорта.
Марушрутки - это НЕ общественный транспорт.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе улица Кирова стала местом концентрации ДТП с участием общественного транспорта.
Маршрутки - это НЕ общественный транспорт.

Гость||

Мигранты? Где фото виновников торжества? Эти постоянно в телефонах сидят.

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутки - это НЕ общественный транспорт.
долой их из нашего города

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе улица Кирова стала местом концентрации ДТП с участием общественного транспорта
потому что им за дтп ровным счетом ничего не будет, совсем

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На ул. Кирова произошла очередная авария с маршруткой
Маршрутки давно пора ликвидировать!

Надо развивать троллейбусное движение!

В том числе закупать троллейбусы с увеличенным автономным ходом которые можно направить в Зарю и село Засечное.

Гость||

Перед,смертью' ,не надышаться,чуют скоро или валидаторы во всех поставят и заработок упадёт с пяти до 1,5-2 тысяч,или совсем все маршрутки выгоняет за город,будут с сел людей подвозить

Гость||

Гость писал(a):

долой их из нашего города
Гоните вон маршрутки!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.03.2021 10:14
Гость писал(a):
Гоните вон маршрутки!
А олени лучше?

Гость||

Гость писал(a):

А олени лучше?
лучше, даже лоси лучше

Имя: Гость
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