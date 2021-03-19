Происшествия

Названы возможные причины столкновения маршруток в Пензе

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Три человека были вынуждены обратиться к врачам после автомобильной аварии с участием пассажирского транспорта. Все случилось на улице Кирова, напротив дома № 43. В разгар рабочего дня там столкнулись две маршрутки. Несмотря на то что сами микроавтобусы серьезных повреждений не получили, люди, находившиеся в салоне одной из машин, пострадали.

«В результате происшествия три пассажира автобуса Peugeot, женщина 1969 года рождения и две девушки, 1999-го и 2002-го, получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка», - рассказал начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Удар пришелся на заднюю часть маршрутного автобуса ГАЗ. Причинами аварии могли стать несоблюдение дистанции и невнимательность одного из водителей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Транспортные компании из года в год поднимают цены. Улучшений сервиса никакого. Только на общественном транспорте подняли цены с 2018 на 60%. Лишь бы ободрать. Эта авария результат безответственных решений областной администрации.

Гость||

Гость писал(a):

Транспортные компании из года в год поднимают цены. Улучшений сервиса никакого. Только на общественном транспорте подняли цены с 2018 на 60%. Лишь бы ободрать. Эта авария результат безответственных решений областной администрации.
Надо просто называть все своими словами - коррупция во власти и слияние с приближенным к ним бизнесом , более того они с упорством маньяка делают все что бы угробить общественный муниципальный транспорт полностью , а частный транспорт посадить ещё ближе к бюджетной кормушке , для этого и создана новая посредническая структура.

Гость||

Пьянь кака т тут пишит

Гость||

32р. хавай быдло

Гость||

Мигранты опять? Если лицо не показали то точно мигранты.

Гость||

Гость писал(a):

с упорством маньяка делают все что бы угробить общественный муниципальный транспорт полностью
согласен.

Гость||

дожили .. какой-то .. с горы выкатывает цену за проезд в 32р. и все молча съедают. ау! стадо!

Гость||

Коррупция — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что типично для мафиозных государств.

Гость||

В зюзю и пишит тут

Гость||

С коррупцией, я не согласен, нет там большой выгоды. А вот вредительство, вполне подходит.

Гость||

Гость писал(a):

В зюзю и пишит тут
По себе судишь!? Полностью согласен у нас давно власти погрязли в коррупции . Правда им грозит только домашний арест. )))

Гость||

Наглость и безнаказанность.

Вот 2 главных причины.

Отзыв лицензии за любое ДТП. И тогда будет порядок

Гость||

Назвать эти причины и дурак сиожет

Гость||

долой маршрутки из города, вон их на хер

Гость||

Гость писал(a):

Наглость и безнаказанность.

Вот 2 главных причины.

Отзыв лицензии за любое ДТП. И тогда будет порядок

У кого отзыв у реального держателя маршрута или их карманного субподрядчика?

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Имя: Гость
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