Названы возможные причины столкновения маршруток в Пензе

19.03.2021 | 19:53

Три человека были вынуждены обратиться к врачам после автомобильной аварии с участием пассажирского транспорта. Все случилось на улице Кирова, напротив дома № 43. В разгар рабочего дня там столкнулись две маршрутки. Несмотря на то что сами микроавтобусы серьезных повреждений не получили, люди, находившиеся в салоне одной из машин, пострадали.

«В результате происшествия три пассажира автобуса Peugeot, женщина 1969 года рождения и две девушки, 1999-го и 2002-го, получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка», - рассказал начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Удар пришелся на заднюю часть маршрутного автобуса ГАЗ. Причинами аварии могли стать несоблюдение дистанции и невнимательность одного из водителей.