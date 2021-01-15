+3: в Пензенской области рассказали о новых жертвах коронавируса

15.01.2021 | 19:46

В пятницу, 15 января, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Болезнь убила женщину и двоих мужчин.

Пациентке было 44 года. Она страдала рассеянным склерозом и кахексией (крайним истощением организма), имела пролежни.

Еще две жертвы -мужчины в возрасте 56 и 57 лет. У обоих были диагностированы артериальная гипертензия, атеросклероз и атеросклеротический кардиосклероз.

У младшего также выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, инсулинопотребный сахарный диабет II типа, ожирение II степени. У старшего - доброкачественную гиперплазию предстательной железы.

Таким образом, за время пандемии оперштаб сообщил о 352 смертях, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Выписаны сегодня 157 пациентов. Итого выздоровевших - 23 386», - уточнила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.