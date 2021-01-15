Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|20:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Снег |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

+3: в Пензенской области рассказали о новых жертвах коронавируса

Печать

В пятницу, 15 января, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Болезнь убила женщину и двоих мужчин.

Пациентке было 44 года. Она страдала рассеянным склерозом и кахексией (крайним истощением организма), имела пролежни.

Еще две жертвы -мужчины в возрасте 56 и 57 лет. У обоих были диагностированы артериальная гипертензия, атеросклероз и атеросклеротический кардиосклероз.

У младшего также выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, инсулинопотребный сахарный диабет II типа, ожирение II степени. У старшего - доброкачественную гиперплазию предстательной железы.

Таким образом, за время пандемии оперштаб сообщил о 352 смертях, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Выписаны сегодня 157 пациентов. Итого выздоровевших - 23 386», - уточнила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Когда крематорий строить начнёте? Бразильский вирус похлеще британского.Англия прервала авиасообщения с Южной америкой,а в Пензе всё спокойно.

Гость||

Гость писал(a):

Англия прервала авиасообщения с Южной америкой,а в Пензе всё спокойно.
А нам то что? Мы всегда на 2 шага впереди. В нашем городе авиасообщения нет ни с америкой, ни с англией.

Гость||

Бабы ещё нарожают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте