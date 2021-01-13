В Пензенской области умерла 9-летняя школьница из Сосновоборска

13.01.2021 | 14:50

Во вторник, 12 января, в Пензенской области скончался 9-летний ребенок. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно из осведомленных источников.

По предварительным данным, третьекласснице, проживающей с родителями в Сосновоборске, ночью стало плохо: у нее заболел живот, началась рвота. Родители вызвали скорую помощь.

Бригада доставила маленькую пациентку в областной центр, но врачи оказались бессильны - около 5:00 она умерла. Причина летального исхода пока не известна, ее должно установить вскрытие.

В официальных органах порталу подтвердили факт смерти несовершеннолетней, однако без подробностей.

В Следственном управлении СК России по Пензенской области проинформировали, что по факту смерти девочки 2011 года рождения проводится доследственная проверка.

По сведениям «Пензаинформ», в семье имеется еще двое детей. Умершая девочка была старшей.