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Происшествия

В Пензенской области умерла 9-летняя школьница из Сосновоборска

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Во вторник, 12 января, в Пензенской области скончался 9-летний ребенок. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно из осведомленных источников.

По предварительным данным, третьекласснице, проживающей с родителями в Сосновоборске, ночью стало плохо: у нее заболел живот, началась рвота. Родители вызвали скорую помощь.

Бригада доставила маленькую пациентку в областной центр, но врачи оказались бессильны - около 5:00 она умерла. Причина летального исхода пока не известна, ее должно установить вскрытие.

В официальных органах порталу подтвердили факт смерти несовершеннолетней, однако без подробностей.

В Следственном управлении СК России по Пензенской области проинформировали, что по факту смерти девочки 2011 года рождения проводится доследственная проверка.

По сведениям «Пензаинформ», в семье имеется еще двое детей. Умершая девочка была старшей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вирус британских морей

Гость||

Сколько ехала скорая?

Гость||

Не фига себе уже от боли в животе и рвоты стали умирать.Очень жаль, ребёнка.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько ехала скорая?
Ну считайте, туда 120 км, обратно 120 км.. Наверное часа 4-5 прошло с момента вызова до доставки пациента в лечебное учреждение.

Гость||

15.04 Вы правы.Пока машину вызвали, потом в Пензу приехали.Упущенное время.Где же он чудо -вертолёт, весь месяц тренировались ? Бесит, всё у нас через одно место.

Гость||

Перитонит?

Гость||

Гость писал(a):

Перитонит?
Один из наиболее вероятных вариантов. Уж больно симптомы похожи...

Гость||

Гость писал(a):

Ну считайте, туда 120 км, обратно 120 км.. Наверное часа 4-5 прошло с момента вызова до доставки пациента в лечебное учреждение.
Оптимизация!

Все для людей!!!

Гость||

Гость писал(a):

Перитонит?

Один из наиболее вероятных вариантов. Уж больно симптомы похожи...

Так быстро летальный исход?

Гость||

Гость писал(a):

15.04 Вы правы.Пока машину вызвали, потом в Пензу приехали.Упущенное время.Где же он чудо -вертолёт, весь месяц тренировались ? Бесит, всё у нас через одно место.
деньги на топливо для вертолета закончилось

Гость||

Гость писал(a):

Сколько ехала скорая?
????????? В Сосновоборске нет больницы? Первую помощь девочке не оказали?

гребень||

Гость писал(a):

деньги на топливо для вертолета закончилось
вот поэтому к позаушным рапортам больше доверия у меня уже нет никакого и это необратимо, а результаты вот они какие плачевные

Гость||

скорая ехала наверно на вызов часа три, а где хвалённая губернаторская санавиация?

Гость||

Если вертолет не был применен в данном случае без уважительной причины,должно быть возбуждено уголовное дело.

Гость||

Гость писал(a):

Не фига себе уже от боли в животе и рвоты стали умирать.Очень жаль, ребёнка.
Аппендицит?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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