В Пензенской области друзья-однофамильцы откопали машину девушки из снега

11.01.2021 | 16:45

В Управлении Росгвардии по Пензенской области рассказали еще об одном случае взаимовыручки на дороге.

ЧП произошло во время снегопада с порывистым ветром, которые обрушились на регион в пятницу, 8 января. Майор Росгвардии Александр Никишин и его друг-однофамилец Андрей Никишин ехали по трассе Пенза - Сердобск в сторону Колышлея.

Внезапно в кювете они увидели ВАЗ-2115 с девушкой за рулем. Она рассказала, что машину занесло. Самостоятельно справиться с ситуацией ей не удалось.

«Первым делом мы поинтересовались, не требуется ли девушке медицинская помощь. Убедившись, что с ней все в порядке, приступили к освобождению машины из снежного плена», - пояснил военнослужащий.

Мужчины откопали колеса лопатой, зацепили «пятнадцатую» буксировочным тросом и вытащили на проезжую часть.

«Автовладелица поблагодарила молодых людей за помощь и неравнодушие к чужой беде, после чего продолжила движение», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

На трассах региона водители не бросают коллег в беде. Так, слетевший в кювет в Неверкинском районе автолюбитель позднее поблагодарил всех, кто оказал ему помощь. Особую признательность он выразил молодой паре на Mercedes, а также водителю «Нивы», который «влегкую» вытянул его машину на дорогу.