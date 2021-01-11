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Происшествия

В Пензенской области друзья-однофамильцы откопали машину девушки из снега

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В Управлении Росгвардии по Пензенской области рассказали еще об одном случае взаимовыручки на дороге.

ЧП произошло во время снегопада с порывистым ветром, которые обрушились на регион в пятницу, 8 января. Майор Росгвардии Александр Никишин и его друг-однофамилец Андрей Никишин ехали по трассе Пенза - Сердобск в сторону Колышлея.

Внезапно в кювете они увидели ВАЗ-2115 с девушкой за рулем. Она рассказала, что машину занесло. Самостоятельно справиться с ситуацией ей не удалось.

«Первым делом мы поинтересовались, не требуется ли девушке медицинская помощь. Убедившись, что с ней все в порядке, приступили к освобождению машины из снежного плена», - пояснил военнослужащий.

Мужчины откопали колеса лопатой, зацепили «пятнадцатую» буксировочным тросом и вытащили на проезжую часть.

«Автовладелица поблагодарила молодых людей за помощь и неравнодушие к чужой беде, после чего продолжила движение», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

На трассах региона водители не бросают коллег в беде. Так, слетевший в кювет в Неверкинском районе автолюбитель позднее поблагодарил всех, кто оказал ему помощь. Особую признательность он выразил молодой паре на Mercedes, а также водителю «Нивы», который «влегкую» вытянул его машину на дорогу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автовладелица поблагодарила молодых людей за помощь
Есть видео,как благодарила?

Гость||

Повысить в звании.Выдать премию.

Гость||

Н-да. Когда обычное быд.., ну в смысле граждане не на службе у царя, помогают в подобных ситуациях, максимум заметка в сове. Здесь же ждем репортажа в федеральных СМИ, грамот, повышений по службе и денежных премий.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автовладелица поблагодарила молодых людей за помощь
Прям минут 10 благодарила... Каждого...

Гость||

Гость писал(a):

Прям минут 10 благодарила... Каждого...
Ты так уже делал?

Гость||

Как там в фз 3 "О полиции" ,незамедлительно приходить на помощь. Так надо про пекаря который Дарницкий испек,и про уборщицу что вымыла полы,один позитив.

Гость||

Зачем же она поехала? Видимо, ейоченьнадобыло.

Гость||

Гость писал(a):

Выдать премию.
Гость писал(a):
и денежных премий.
... из вашего-же, быдло, налогов.

Имя: Гость
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