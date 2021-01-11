Сетевое издание|18+|Понедельник|11 янв 2021|10:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Снег |
 

Глас народа | В Неверкинском районе попавшему в беду водителю помогли всем миром

Печать

Поздним вечером в воскресенье, 10 января, в группе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте» автолюбитель выразил благодарность всем, кто оказал ему помощь на дороге.

«Слетел с трассы в Неверкинском районе, рядом с Березовкой. И, несмотря на низкую проходимость трассы в вечернее время и слабую видимость во время метели, многие люди видели и останавливались, чтобы узнать, нужна ли помощь. Одна машина из четырех или пяти проезжала мимо», - рассказал мужчина.

Особую благодарность он выразил молодой паре на автомобиле Mercedes. По словам автора, они не просто поинтересовались ситуацией, но и оказали реальную помощь: «обзвонили знакомых по поводу трактора или эвакуатора, усадили меня в машину согреться и подождали, пока приедут мои друзья».

Слова признательности автовладелец высказал и водителю «Нивы», который «влегкую» достал его машину из кювета.

«С такими земляками не пропадем», - сделал вывод автор поста.

Пользователи Сети поддержали мысль о необходимости взаимовыручки на дорогах. «А как иначе? Сегодня ты, завтра другой окажется в подобной ситуации, а ты выручишь. Все закономерно», «Сама тоже была в такой ситуации. Останавливались все!», «Хороших людей намного больше!», «Вместе мы сила!» - написали они.

фото гибдд.рф.r.58

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пользователи Сети поддержали мысль о необходимости взаимовыручки на дорогах. «А как иначе? Сегодня ты, завтра другой окажется в подобной ситуации, а ты выручишь. Все закономерно»
Соль в том что из-за этих же принципов автомобилисты друг друга покрывают как АУЕшники а все кто нет стукачи и крысы. Это две стороны одной медали.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте