11.01.2021 | 09:26

Поздним вечером в воскресенье, 10 января, в группе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте» автолюбитель выразил благодарность всем, кто оказал ему помощь на дороге.

«Слетел с трассы в Неверкинском районе, рядом с Березовкой. И, несмотря на низкую проходимость трассы в вечернее время и слабую видимость во время метели, многие люди видели и останавливались, чтобы узнать, нужна ли помощь. Одна машина из четырех или пяти проезжала мимо», - рассказал мужчина.

Особую благодарность он выразил молодой паре на автомобиле Mercedes. По словам автора, они не просто поинтересовались ситуацией, но и оказали реальную помощь: «обзвонили знакомых по поводу трактора или эвакуатора, усадили меня в машину согреться и подождали, пока приедут мои друзья».

Слова признательности автовладелец высказал и водителю «Нивы», который «влегкую» достал его машину из кювета.

«С такими земляками не пропадем», - сделал вывод автор поста.

Пользователи Сети поддержали мысль о необходимости взаимовыручки на дорогах. «А как иначе? Сегодня ты, завтра другой окажется в подобной ситуации, а ты выручишь. Все закономерно», «Сама тоже была в такой ситуации. Останавливались все!», «Хороших людей намного больше!», «Вместе мы сила!» - написали они.

фото гибдд.рф.r.58