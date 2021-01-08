Соцсети: В Малосердобинском районе произошла смертельная авария

08.01.2021 | 14:27

В пятницу, 8 января, на трассе в Малосердобинском районе случилось ДТП с участием легковушки и грузовика. Снимки с места инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте».

«Страшная авария не доезжая села Майского в сторону Саратова. Родители - насмерть. Девочка лет 7-9 осталась жива», - прокомментировали кадры очевидцы последствий аварии.

На фото запечатлены фура и легковой автомобиль, крыша которого деформировалась от удара. Грузовик также получил механические повреждения.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России подтвердили факт ДТП и наличие погибших. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появился пост, посвященный случившемуся. Автор, пожелавший остаться анонимом, рассказал, что в легковушке находилась молодая офицерская семья из Кузнецкого района.

«Погибли родители, ребенок жив, помолимся за спасение дитя», - отметил он.