Сетевое издание|18+|Пятница|8 янв 2021|17:08
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Происшествия

Обнародованы подробности смертельного ДТП у села Майского

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В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сообщили подробности смертельной аварии на трассе в Малосердобинском районе.

По предварительным данным, в пятницу, 8 января, около 13:15 на 511-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись «Лада-Гранта», которой управлял 34-летний мужчина, и КамАЗ с полуприцепом с 35-летним водителем за рулем.

В результате водитель отечественной легковушки и его 39-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. Находившаяся в машине 6-летняя девочка осталась жива, ее доставили в больницу.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появились снимки с места трагедии. В объектив камеры попали сильно деформированная «Лада-Гранта», а также грузовик, кабина которого получила механические повреждения. Очевидцы добавили, что в легковом автомобиле путешествовала молодая офицерская семья из Кузнецкого района.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

камаз он больше и сильнее отсюда трупы в легковушке а не в камазе, он победил

Гость||

Бедная девочка, находилась с трупами мамы и папы в авто. Сил и терпения родным!

Гость||

Гость писал(a):

Бедная девочка, находилась с трупами мамы и папы в авто. Сил и терпения родным
с раннего детства познала уже драйв жизни

Гость||

Гость писал(a):

с раннего детства познала уже драйв жизни
не нужен такой драйв((((((((((

Гость||

Журналисты. А что трассу как вы любите наоборот не назвали?

Гость||

сегодня почти каждый день то чей то труп

Имя: Гость
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