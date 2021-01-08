Обнародованы подробности смертельного ДТП у села Майского

08.01.2021 | 15:40

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сообщили подробности смертельной аварии на трассе в Малосердобинском районе.

По предварительным данным, в пятницу, 8 января, около 13:15 на 511-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись «Лада-Гранта», которой управлял 34-летний мужчина, и КамАЗ с полуприцепом с 35-летним водителем за рулем.

В результате водитель отечественной легковушки и его 39-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. Находившаяся в машине 6-летняя девочка осталась жива, ее доставили в больницу.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появились снимки с места трагедии. В объектив камеры попали сильно деформированная «Лада-Гранта», а также грузовик, кабина которого получила механические повреждения. Очевидцы добавили, что в легковом автомобиле путешествовала молодая офицерская семья из Кузнецкого района.