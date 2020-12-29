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Происшествия

При работе на Бакунинском мосту монтажник упал с высоты

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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту производственной травмы, которую получил 48-летний монтажник при реконструкции Бакунинского моста.

По данным следствия, 19 декабря специалист по монтажу стальных и железобетонных конструкций поднялся на строительные леса для монтажа консольной плиты и зачистки участков для сварки.

«Мужчина не зафиксировал предохранительный пояс со страховочным устройством и упал с высоты около 7 метров. Он получил сочетанную травму головы и груди с переломом ребер, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Расследование продолжается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Стройка будет остановлена до завершения расследования?

Гость||

Опять сам виноват ...это как в зоопарке там кругом все сами виноваты ,мужики за это отвечающие вообще не при чем ,они там мирно чай пьют ,а на работников звери нападают .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина не зафиксировал предохранительный пояс со страховочным устройством и упал с высоты около 7 метров.

Кто виноват, при чем здесь инженер по технике безопасности? В журнале расписался, отвечать будет сам. Сам затупил.

Гость||

профпригоден был?

Гость||

Гость писал(a):

при чем здесь
У меня на участке работник перед выходом с территории споткнулся, руку повредил, угадай кого толстозадые колотушки из комиссии виноватым назначили?

Имя: Гость
Комментарий:

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