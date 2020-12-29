При работе на Бакунинском мосту монтажник упал с высоты

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту производственной травмы, которую получил 48-летний монтажник при реконструкции Бакунинского моста.
По данным следствия, 19 декабря специалист по монтажу стальных и железобетонных конструкций поднялся на строительные леса для монтажа консольной плиты и зачистки участков для сварки.
«Мужчина не зафиксировал предохранительный пояс со страховочным устройством и упал с высоты около 7 метров. Он получил сочетанную травму головы и груди с переломом ребер, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Расследование продолжается.
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Стройка будет остановлена до завершения расследования?