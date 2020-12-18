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Общество

В Пензе проконтролировали темпы и качество работ на Бакунинском мосту

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Работы по реконструкции Бакунинского моста в Пензе идут в соответствии с графиком. Очередную проверку на объекте местные чиновники провели в четверг, 17 декабря.

«В настоящее время возведены подпорные стены и четыре опоры нового моста. Продолжается монтаж пролетных строений, данные работы планируется завершить в январе», - рассказали в пресс-службе мэрии.

После этого строители перейдут на нижнюю часть конструкции: будут укреплять откосы, благоустраивать территорию рядом с набережной. Открыть Бакунинский мост должны в III квартале 2021 года.

«Мы постоянно контролируем не только сроки исполнения, но и, главное, качество работ», - подчеркнул замглавы администрации города Магомед Агамагомедов.

Обсудили участники выездного совещания и реконструкцию путепровода в районе Горбатова переулка и улицы Ерик. О необходимости проведения работ заявил губернатор Иван Белозерцев.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Контролировали, контролировали, да не выконтролировали.

Гость||

Охамели уже строители! Уже и за конвертами перед праздниками к ним на площадку идти надо!

Гость||

Суре пипец, укатали так грунт ,что восстановить русло без шансов.

С новым болотом тебя,Пенза!

Гость||

Поправка. Открытие ПРОБКИ на Бакунинском мосту запланировано на 3 квартал 2021.

Гость||

Так бакунина откроют или нет?

Имя: Гость
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