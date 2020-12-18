В Пензе проконтролировали темпы и качество работ на Бакунинском мосту

18.12.2020 | 08:26

Работы по реконструкции Бакунинского моста в Пензе идут в соответствии с графиком. Очередную проверку на объекте местные чиновники провели в четверг, 17 декабря.

«В настоящее время возведены подпорные стены и четыре опоры нового моста. Продолжается монтаж пролетных строений, данные работы планируется завершить в январе», - рассказали в пресс-службе мэрии.

После этого строители перейдут на нижнюю часть конструкции: будут укреплять откосы, благоустраивать территорию рядом с набережной. Открыть Бакунинский мост должны в III квартале 2021 года.

«Мы постоянно контролируем не только сроки исполнения, но и, главное, качество работ», - подчеркнул замглавы администрации города Магомед Агамагомедов.

Обсудили участники выездного совещания и реконструкцию путепровода в районе Горбатова переулка и улицы Ерик. О необходимости проведения работ заявил губернатор Иван Белозерцев.