В ГИБДД рассказали о столкновении в Пензе четырех машин

18.12.2020 | 15:54

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, произошедшего в Пензе в пятницу, 18 декабря. Фото с места происшествия опубликовал в Сети очевидец.

По предварительным данным, около 14:00 на 626-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Валдай», Scania, MAN и «Лада-Гранта».

«Валдаем» и фурой Scania управляли 32-летние мужчины, большегрузом MAN - 35-летний шофер, легковушкой - 52-летний водитель.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Валдай» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.