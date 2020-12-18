Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|17:16
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Происшествия

В ГИБДД рассказали о столкновении в Пензе четырех машин

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В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, произошедшего в Пензе в пятницу, 18 декабря. Фото с места происшествия опубликовал в Сети очевидец.

По предварительным данным, около 14:00 на 626-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Валдай», Scania, MAN и «Лада-Гранта».

«Валдаем» и фурой Scania управляли 32-летние мужчины, большегрузом MAN - 35-летний шофер, легковушкой - 52-летний водитель.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Валдай» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

- А виновата Газель!

- А Газель там откуда взялась?!

- А хрен его знают откуда они всегда берутся!

Имя: Гость
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