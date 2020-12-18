На выезде из Пензы у столкнувшегося с фурой грузовика разворотило кабину

18.12.2020 | 15:03

В пятницу, 18 декабря, на выезде из Пензы произошла серьезная авария. На трассе М5 столкнулись два большегруза.

Информация появилась в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец, выложивший фото с места событий, добавил к ним комментарий: «М5 (арбековский пост), ДТП, собирается пробка. Время 14:07».

Судя по снимку, на федеральной автодороге столкнулись грузовой фургон и фура. У первого сильно разбита кабина, у второй повреждения не так критичны, но очевидны. Дорожное полотно усыпано фрагментами машин, из-под фуры вытекает жидкость.

О пострадавших в ДТП людях автор поста не сообщает.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru сообщили, что на месте работают специалисты, которым предстоит выяснить причины и последствия дорожного инцидента.