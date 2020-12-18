Пропавший в Городищенском районе мальчик нашелся

18.12.2020 | 12:49

Юный житель села Канаевка Городищенского района нашелся живым и здоровым. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

11-летний мальчик вместе с братом находился в социальном реабилитационном центре «Бережок» в Чаадаевке и сильно скучал по родителям, а 18 декабря пропал. Объявление о его розыске появилось в социальных сетях.

Ехавшие в Сурск граждане обратили внимание на одинокого ребенка на обочине, остановились и поинтересовались, что он делает. Мальчик признался, что самовольно ушел из учреждения в Чаадаевке.

Сейчас ребенка передали сотрудникам полиции, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.