В Городищенском районе ищут 11-летнего Никиту Старостина

18.12.2020 | 11:58

В пятницу, 18 декабря, в группе «Подслушано Городищенский район» социальной сети «ВКонтакте» появилось тревожное сообщение.

«Внимание! Пропал ребенок! Старостин Никита, возраст - 11 лет, одет в серо-голубую куртку и темную шапку. Предположительно, может передвигаться по маршруту р. п. Чаадаевка - село Канаевка», - говорится в посте.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области подтвердили: ребенка ищут. Всех, кто знает что-либо о месте нахождения Никиты Старостина, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Городищенскому району (тел. 8 (84158) 3-31-01) и заместителю главы администрации района по социальным вопросам Марине Александровне Лященко (тел. 8 (999) 611-81-52).

Как стало известно порталу PenzaInforn.ru, ребенок проживает в Канаевке. В связи с материальными трудностями в семье их с братом временно поместили в социальный реабилитационный центр «Бережок», расположенный в Чаадаевке.

Ребенок сильно тосковал по родителям, хотя уже через несколько дней должен был отправиться домой. Вполне возможно, что он добирается до родного села.