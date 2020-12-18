Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|12:42
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В Городищенском районе ищут 11-летнего Никиту Старостина

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В пятницу, 18 декабря, в группе «Подслушано Городищенский район» социальной сети «ВКонтакте» появилось тревожное сообщение.

«Внимание! Пропал ребенок! Старостин Никита, возраст - 11 лет, одет в серо-голубую куртку и темную шапку. Предположительно, может передвигаться по маршруту р. п. Чаадаевка - село Канаевка», - говорится в посте.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области подтвердили: ребенка ищут. Всех, кто знает что-либо о месте нахождения Никиты Старостина, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Городищенскому району (тел. 8 (84158) 3-31-01) и заместителю главы администрации района по социальным вопросам Марине Александровне Лященко (тел. 8 (999) 611-81-52).

Как стало известно порталу PenzaInforn.ru, ребенок проживает в Канаевке. В связи с материальными трудностями в семье их с братом временно поместили в социальный реабилитационный центр «Бережок», расположенный в Чаадаевке.

Ребенок сильно тосковал по родителям, хотя уже через несколько дней должен был отправиться домой. Вполне возможно, что он добирается до родного села.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/podslushano058
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В связи с материальными трудностями в семье их с братом временно поместили в социальный реабилитационный центр «Бережок»
Это лютый ужас.

Гость||

То есть содержание в центре обходится дешевле, чем выплачивать семье пособие на детей?

Гость||

Завыло болото в комментариях?

Гость||

Если идёт пешком по лесу, там хоть и есть дороги но... Зима и день короток.

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/refond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

Гость||

12.37 Изыди

Имя: Гость
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