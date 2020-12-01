В Пензенской области COVID-19 унес жизни трех женщин

В Пензенской области от коронавирусной инфекции умерли еще три женщины. Об этом стало известно во вторник, 1 декабря.
Кроме COVID-19 у всех трех была гипертоническая болезнь и нефроангиосклероз.
Младшей из женщин было 65 лет. Также у нее выявили ожирение II степени и буллезную эмфизему легких.
Вторая жертва - в возрасте 79 лет. Она страдала ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим кардиосклерозом.
Третья ушла из жизни в возрасте 82 лет. У нее также диагностировали ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, нарушение ритма и проводимости, субсерозные фибромиомы матки.
Таким образом, оперштаб обнародовал информацию о 246 жертвах COVID-19 в Пензенской области.
«Выписаны сегодня 92 пациента. Итого выздоровевших - 17 621», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Во имя отца сына и святого духа.всё правильно.