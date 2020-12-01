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Происшествия

В Пензенской области COVID-19 унес жизни трех женщин

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В Пензенской области от коронавирусной инфекции умерли еще три женщины. Об этом стало известно во вторник, 1 декабря.

Кроме COVID-19 у всех трех была гипертоническая болезнь и нефроангиосклероз.

Младшей из женщин было 65 лет. Также у нее выявили ожирение II степени и буллезную эмфизему легких.

Вторая жертва - в возрасте 79 лет. Она страдала ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим кардиосклерозом.

Третья ушла из жизни в возрасте 82 лет. У нее также диагностировали ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, нарушение ритма и проводимости, субсерозные фибромиомы матки.

Таким образом, оперштаб обнародовал информацию о 246 жертвах COVID-19 в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 92 пациента. Итого выздоровевших - 17 621», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Во имя отца сына и святого духа.всё правильно.

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора?

Это не последняя зараза и Пенза не готова к таким "сюрпризам",а они будут.

Гость||

Что-то резко уменьшилось количество выздоравливающих,по сравнению с прошлой неделей?

Гость||

Не все коту масленица

Гость||

Почему в Пезе, так много умирают ? Они, что вовремя к врачу не обращались ? Где чудесное лекарство - Ареплевир, оно им не помогло ? Пенсионеры умрут все ?

Гость||

Моя бабушка с ишемической болезнью сердца, кардиосклерозом и т.д. дожила до 98 лет.Эти диагнозы все возрастные .Истребление пенсионеров! Лечите их в стационарах, зачем вы их дома оставляете,чтобы потом в больничке на аппарате умерли, а может и не на аппарате ?

Имя: Гость
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