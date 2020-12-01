В Пензе во время производственных работ погиб 62-летний мужчина

01.12.2020 | 13:47

Во вторник, 1 декабря, в социальной сети Instagram появилось сообщение о трагедии, случившейся на АО «Пензтяжпромарматура». Там погиб 62-летний слесарь.

«Проводил испытания над приводом, вследствие чего его вырвало вместе с крышкой весом в 250 килограмм, мужчина скончался от полученных травм», - написал автор поста.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. Разместивший сообщение пользователь предположил, что причиной ЧП стало нарушение технического процесса: «Прикрутили деталь не той стороной и, как выяснилось, на 6 шпилек вместо 24».

Сейчас место происшествия осматривают следователи, добавила порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.