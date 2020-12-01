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Происшествия

В Пензе во время производственных работ погиб 62-летний мужчина

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Во вторник, 1 декабря, в социальной сети Instagram появилось сообщение о трагедии, случившейся на АО «Пензтяжпромарматура». Там погиб 62-летний слесарь.

«Проводил испытания над приводом, вследствие чего его вырвало вместе с крышкой весом в 250 килограмм, мужчина скончался от полученных травм», - написал автор поста.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. Разместивший сообщение пользователь предположил, что причиной ЧП стало нарушение технического процесса: «Прикрутили деталь не той стороной и, как выяснилось, на 6 шпилек вместо 24».

Сейчас место происшествия осматривают следователи, добавила порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Иди туда сам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Проводил испытания над приводом, вследствие чего его вырвало вместе с крышкой весом в 250 килограмм, мужчина скончался от полученных травм»,
Пенздуринформ. Пиши ковид. херли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прикрутили деталь не той стороной и, как выяснилось, на 6 шпилек вместо 24
Спешка нужна при ловле блох

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Разместивший сообщение пользователь предположил, что причиной ЧП стало нарушение технического процесса: «Прикрутили деталь не той стороной и, как выяснилось, на 6 шпилек вместо 24».
ТПА давно стала шаражкиной конторой,где давно не соблюдают КЗоТ и ТБ.

Имя: Гость
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