В Пензенской области ищут 65-летнего мужчину с татуировками

18.11.2020 | 11:16

В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего мужчину. 65-летний Борис Николаевич Валов ушел из дома в селе Бакшеевка Бессоновского района вечером 10 ноября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего 175 см, телосложение худощавое, волосы седые средней длины, глаза зеленые. Особые приметы: на груди имеется татуировка в виде изображений двух ангелов, на пальцах рук - татуировки в виде перстней, зубы отсутствуют.

В последний раз его видели после 17:00. Он был одет в светлые брюки и пиджак, на ногах - ботинки.

«Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефону 8-84140-25-202», - обратились к жителям региона представители полиции Бессоновского района.