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Происшествия

Полиция Пензенской области ищет очевидцев смертельного ДТП

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Жизнь 49-летнего мужчины оборвалась на 619-м километре федеральной автодороги М5 «Урал». Житель рабочего поселка Башмаково Пензенской области погиб под колесами иномарки. ДТП случилось 29 октября около 22:00.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны города Самара в сторону города Москва, произвел наезд на пешехода, оказавшегося на пути движения вышеуказанного автомобиля. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия», - сообщил следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Андрей Рузанов.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, чтобы выяснить, что же стало причиной трагедии.

«Обращаемся ко всем гражданам, которые могли быть очевидцами данного инцидента или располагают достоверной информацией по данному факту, и просим сообщить об этом по телефону 8 999 261 58 97», - отметил Андрей Рузанов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

там барьеры с 2 сторон - что делал пешеход там где его не должно было быть?

Имя: Гость
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