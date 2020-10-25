В Сердобске под колесами иномарки погиб 62-летний пешеход

В воскресенье, 25 октября, в Сердобске произошло ДТП, которое унесло жизнь человека. Информация о случившемся появилось в чате водителей Пензы мессенджера Viber.
Очевидцы прикрепили к сообщению ролик, на котором запечатлен лежащий на тротуаре человек. Он не двигается.
«На нашем переходе в Березках мужчину сбили насмерть», - поясняет женщина за кадром и добавляет, что участником аварии стала машина ППС.
В отделении пропаганды регионального УГИБДД пояснили, что ДТП случилось около 6:00 у дома № 62 на улице Максима Горького.
«Водитель Chevrolet Lacetti, мужчина 1992 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину 1958 года рождения. Последний от полученных травм скончался на месте», - добавили в Госавтоинспекции.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
По информации, которой располагает портал PenzaInform.ru, пешехода сбил водитель на красной иномарке, который не имеет отношения к правоохранителям. Автомобилист скрылся с места происшествия, а чуть позже был задержан полицией.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Соболезную родным погибшего!