В Сердобске под колесами иномарки погиб 62-летний пешеход

25.10.2020 | 12:00

В воскресенье, 25 октября, в Сердобске произошло ДТП, которое унесло жизнь человека. Информация о случившемся появилось в чате водителей Пензы мессенджера Viber.

Очевидцы прикрепили к сообщению ролик, на котором запечатлен лежащий на тротуаре человек. Он не двигается.

«На нашем переходе в Березках мужчину сбили насмерть», - поясняет женщина за кадром и добавляет, что участником аварии стала машина ППС.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД пояснили, что ДТП случилось около 6:00 у дома № 62 на улице Максима Горького.

«Водитель Chevrolet Lacetti, мужчина 1992 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину 1958 года рождения. Последний от полученных травм скончался на месте», - добавили в Госавтоинспекции.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

По информации, которой располагает портал PenzaInform.ru, пешехода сбил водитель на красной иномарке, который не имеет отношения к правоохранителям. Автомобилист скрылся с места происшествия, а чуть позже был задержан полицией.