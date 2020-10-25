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Происшествия

В Сердобске под колесами иномарки погиб 62-летний пешеход

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В воскресенье, 25 октября, в Сердобске произошло ДТП, которое унесло жизнь человека. Информация о случившемся появилось в чате водителей Пензы мессенджера Viber.

Очевидцы прикрепили к сообщению ролик, на котором запечатлен лежащий на тротуаре человек. Он не двигается.

«На нашем переходе в Березках мужчину сбили насмерть», - поясняет женщина за кадром и добавляет, что участником аварии стала машина ППС.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД пояснили, что ДТП случилось около 6:00 у дома № 62 на улице Максима Горького.

«Водитель Chevrolet Lacetti, мужчина 1992 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину 1958 года рождения. Последний от полученных травм скончался на месте», - добавили в Госавтоинспекции.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

По информации, которой располагает портал PenzaInform.ru, пешехода сбил водитель на красной иномарке, который не имеет отношения к правоохранителям. Автомобилист скрылся с места происшествия, а чуть позже был задержан полицией.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

Соболезную родным погибшего!

Гость||

"По информации, которой располагает портал PenzaInform.ru, пешехода сбил водитель на красной иномарке, который не имеет отношения к правоохранителям."

?????????????????????????????????????????????????????????????

Гость||

Так кто же все-таки сбил???

Гость||

Гость писал(a):

Так кто же все-таки сбил???
«Водитель Chevrolet Lacetti, мужчина 1992 года рождения

Гость||

Пойду кутью поем

Имя: Гость
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