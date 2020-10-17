В Пензенской области еще три женщины стали жертвами COVID-19

17.10.2020 | 20:24

В субботу, 17 октября, в Пензенской области впервые за все время пандемии зарегистрировали сразу три смерти, которые были вызваны коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней субтотальной пневмонией.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, умерли три женщины.

Старшей было 70 лет. Она страдала хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальной гипертензией, сахарным диабетом II типа.

Вторая жертва - в возрасте 68 лет. У нее были диагностированы ожирение III степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, артериальная гипертензия и атеросклероз.

Третьей умершей было 65. В числе сопутствующих недугов: гипергликемия, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и атеросклероз.

Таким образом, за время пандемии оперштаб сообщил о 148 жертвах в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 34 человека. Итого выздоровевших - 10 030», - уточнила Черемушкина.

Число поставленных в регионе диагнозов COVID-19 17 октября достигло 12 899. За последние сутки выявили 165 больных. 20 из них - дети.