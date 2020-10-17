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Происшествия

В Пензенской области еще три женщины стали жертвами COVID-19

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В субботу, 17 октября, в Пензенской области впервые за все время пандемии зарегистрировали сразу три смерти, которые были вызваны коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней субтотальной пневмонией.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, умерли три женщины.

Старшей было 70 лет. Она страдала хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальной гипертензией, сахарным диабетом II типа.

Вторая жертва - в возрасте 68 лет. У нее были диагностированы ожирение III степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, артериальная гипертензия и атеросклероз.

Третьей умершей было 65. В числе сопутствующих недугов: гипергликемия, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и атеросклероз.

Таким образом, за время пандемии оперштаб сообщил о 148 жертвах в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 34 человека. Итого выздоровевших - 10 030», - уточнила Черемушкина.

Число поставленных в регионе диагнозов COVID-19 17 октября достигло 12 899. За последние сутки выявили 165 больных. 20 из них - дети.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Кто против строительства крематория?

Пока прогрессия,а потом?

Гость||

Во, Дина Черемушкина появилась и, хоп, 3 трупа. Что-то завтра будет

Гость||

Соболезнования родным и близким(( товарищ губернатор, министр здравоохранения, рпн не кажется ли вам, что ситуация выходит из под контроля и пора принимать реальные меры?!

Гость||

Гость писал(a):

Кто против строительства крематория?

Пока прогрессия,а потом?

Как вы умудряетесь под каждой новостью быть первым?

Гость||

Гость писал(a):

Кто против строительства крематория?

Пока прогрессия,а потом?

Как вы умудряетесь под каждой новостью быть первым?

Не хочется лежать в скотомогильнике,а в большой семье,хлебалом не щёлкают.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Кто против строительства крематория?

Пока прогрессия,а потом?

Как вы умудряетесь под каждой новостью быть первым?
А для вас эта тема запретная? Кормитесь с ритуальных услуг? Чем больше мрут, тем круче бизнес?

Гость||

Они ямы наверно копают для трупов("рыльщики") и нормальное захоронение с кремированием им поперёк горла.

По информации с инета в некоторых регионах выделяют отдельные участки для захоронения ковид-19.

Имя: Гость
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