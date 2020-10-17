Ударил ножом: в Бессоновском районе расследуют нападение на водителя

17.10.2020 | 12:12

В субботу, 17 октября, у села Пазелки Бессоновского района произошло нападение на водителя легковушки. Об инциденте сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Неспокойное утро в селе Пазелки. По словам очевидцев, были и кинологи, и ППС. Водителя порезали и выкинули на окраине деревни, вроде живой», - написал пользователь.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали инцидент.

«Около 2:00 к водителю обратился молодой человек и попросил довезти его до села Пазелки. Автомобилист не отказал, и они отправились в дорогу. Через некоторое время в безлюдной местности пассажир без причины нанес водителю ножевое ранение», - рассказали порталу PenzaInform.ru правоохранители.

Раненый автомобилист оказал сопротивление, а злоумышленник в итоге скрылся с места происшествия. На данный момент личность агрессора уже установлена. Им оказался 30-летний неоднократно судимый мужчина. Сейчас стражи правопорядка принимают все меры к его задержанию.

«Потерпевшему дали направление на судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - добавили в пресс-службе регионального УМВД.