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Происшествия

Ударил ножом: в Бессоновском районе расследуют нападение на водителя

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В субботу, 17 октября, у села Пазелки Бессоновского района произошло нападение на водителя легковушки. Об инциденте сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Неспокойное утро в селе Пазелки. По словам очевидцев, были и кинологи, и ППС. Водителя порезали и выкинули на окраине деревни, вроде живой», - написал пользователь.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали инцидент.

«Около 2:00 к водителю обратился молодой человек и попросил довезти его до села Пазелки. Автомобилист не отказал, и они отправились в дорогу. Через некоторое время в безлюдной местности пассажир без причины нанес водителю ножевое ранение», - рассказали порталу PenzaInform.ru правоохранители.

Раненый автомобилист оказал сопротивление, а злоумышленник в итоге скрылся с места происшествия. На данный момент личность агрессора уже установлена. Им оказался 30-летний неоднократно судимый мужчина. Сейчас стражи правопорядка принимают все меры к его задержанию.

«Потерпевшему дали направление на судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - добавили в пресс-службе регионального УМВД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

у села Пазелки Бессоновского района
Правильно писать у Пазелков

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пассажир без причины нанес водителю ножевое ранение
Зачем платить, водила сидит себе на попе ровно.

Имя: Гость
Комментарий:

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