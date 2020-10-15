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Происшествия

В утренней аварии на Рахманинова пострадали три человека

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Три человека получили травмы в результате аварии, произошедшей утром в четверг, 15 октября, в микрорайоне Арбеково в Пензе.

«По предварительным данным, в 7:08 на улице Рахманинова, 3к, произошло столкновение автомобилей Audi и Skoda», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

За рулем «Шкоды» находился 59-летний мужчина. Он и две его пассажирки (в возрасте 30 и 57 лет) были доставлены в больницу.

36-летний водитель «Ауди» был осмотрен врачами скорой помощи на месте ДТП и отпущен.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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