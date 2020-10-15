В утренней аварии на Рахманинова пострадали три человека

15.10.2020 | 10:42

Три человека получили травмы в результате аварии, произошедшей утром в четверг, 15 октября, в микрорайоне Арбеково в Пензе.

«По предварительным данным, в 7:08 на улице Рахманинова, 3к, произошло столкновение автомобилей Audi и Skoda», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

За рулем «Шкоды» находился 59-летний мужчина. Он и две его пассажирки (в возрасте 30 и 57 лет) были доставлены в больницу.

36-летний водитель «Ауди» был осмотрен врачами скорой помощи на месте ДТП и отпущен.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.