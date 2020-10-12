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Происшествия

Пожар в зеленой зоне Заречного тушили два дня

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В субботу, 10 октября, за гаражными кооперативами № 6 и 9 в Заречном начался пожар. На ликвидацию огня потребовалось два дня.

Сообщение о ЧП поступило в пожарную часть в 20:34. Горела зеленая зона за гаражами. На место на 10 спецавтомобилях прибыли 37 спасателей.

«Возгорание началось с малой площади, но из-за ветра и засухи огонь стал распространяться. Так как эта территория является безводным районом, пожарным пришлось прокладывать магистральную линию от пожарного гидранта на Ахунской улице на протяжении 2 километров», - цитирует портал «Город Z» инспектора центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристину Найденову.

Пламя бушевало на площади более 5 000 квадратных метров. Причина ЧП уже установлена – неосторожное обращение с огнем. Виновник пока не найден.

В ГУ МЧС России по Пензенской области отметили, что количество пожаров в октябре 2020 года превышает показатели октября 2019-го в три раза. Спасатели имели в виду прежде всего возгорание мусора и сухой травы. На такие вызовы им пришлось выезжать более 44 раз 10-го числа и 49 – 11-го.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — gorodz.info
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