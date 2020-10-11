Сетевое издание|18+|Воскресенье|11 окт 2020|12:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Пензенцы продолжают жечь траву, за сутки случилось 49 пожаров

Печать

В Пензенской области за минувшие сутки произошло 49 пожаров, в 45 случаях горели мусор и сухая трава. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Жителей области в очередной раз попросили воздержаться от разведения огня на своих приусадебных участках и пала травы.

«В сухую ветреную погоду любая искра, выброшенный из окна автомобиля окурок или неосторожное обращение с огнем может стать причиной серьезного пожара», - предупредила население пресс-служба управления.

Днем ранее специалисты выезжали на тушение травы и мусора 44 раза. Такие случаи зафиксированы в Пензе, Каменском, Бессоновском, Тамалинском, Мокшанском, Камешкирском, Неверкинском и других районах области.

9 октября в Сердобске от загоревшейся на улице Калинина травы вспыхнули два жилых дома и два нежилых строения. Также пламя перебралось на четыре хозяйственные постройки. Это был крупнейший за год пожар в данном населенном пункте.

Виновника ЧП, чье неосторожное обращение с огнем привело к печальным последствиям, установили. Мужчину, который поджег траву в овраге, доставили в полицию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

каждый год одно и то же. вы бы лучше выявляли кто строения намеренно сжигает, под страховку и территорию застройки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте