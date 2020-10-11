Пензенцы продолжают жечь траву, за сутки случилось 49 пожаров

11.10.2020 | 11:55

В Пензенской области за минувшие сутки произошло 49 пожаров, в 45 случаях горели мусор и сухая трава. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Жителей области в очередной раз попросили воздержаться от разведения огня на своих приусадебных участках и пала травы.

«В сухую ветреную погоду любая искра, выброшенный из окна автомобиля окурок или неосторожное обращение с огнем может стать причиной серьезного пожара», - предупредила население пресс-служба управления.

Днем ранее специалисты выезжали на тушение травы и мусора 44 раза. Такие случаи зафиксированы в Пензе, Каменском, Бессоновском, Тамалинском, Мокшанском, Камешкирском, Неверкинском и других районах области.

9 октября в Сердобске от загоревшейся на улице Калинина травы вспыхнули два жилых дома и два нежилых строения. Также пламя перебралось на четыре хозяйственные постройки. Это был крупнейший за год пожар в данном населенном пункте.

Виновника ЧП, чье неосторожное обращение с огнем привело к печальным последствиям, установили. Мужчину, который поджег траву в овраге, доставили в полицию.