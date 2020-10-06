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Происшествия

Вступившемуся за жену пензенцу сломали ногу

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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который затеял драку во дворе дома на улице Клары Цеткин.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 октября, около 20:00. Нетрезвый горожанин подошел к супружеской паре, отдыхавшей на скамейке. Он стал оскорблять женщину. За ее честь вступился супруг. Конфликт в итоге перерос в драку.

Шум и крики привлекли внимание жильцов дома, которые и вызвали правоохранителей.

На место незамедлительно прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. К этому моменту агрессор успел скрыться. Получив его приметы, стражи правопорядка отправились на поиски. Злоумышленник нашелся в соседнем дворе.

«Заявитель опознал его. Для дальнейшего разбирательства 35-летнего задержанного передали сотрудникам полиции», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом ноги».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Полечат от пьянки за колючкой...

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