В Никольском районе пропал 71-летний пенсионер

В пятницу, 2 октября, стало известно о пропаже 71-летнего жителя села Ильмино в Никольском районе Евгения Алексеевича Морозова.
Сведений о его местонахождении нет с 27 сентября и до сих пор.
Рост пенсионера 173 сантиметра, телосложение худощавое, волосы короткие, седые. В день исчезновения на мужчине была рубашка в бело-сине-красную клетку и темные брюки.
Региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» просит всех, кому что-либо известно о пропавшем, позвонить по номерам: 112, 8(800)700-54-52.
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