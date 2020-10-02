В Никольском районе пропал 71-летний пенсионер

02.10.2020 | 19:04

В пятницу, 2 октября, стало известно о пропаже 71-летнего жителя села Ильмино в Никольском районе Евгения Алексеевича Морозова.

Сведений о его местонахождении нет с 27 сентября и до сих пор.

Рост пенсионера 173 сантиметра, телосложение худощавое, волосы короткие, седые. В день исчезновения на мужчине была рубашка в бело-сине-красную клетку и темные брюки.

Региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» просит всех, кому что-либо известно о пропавшем, позвонить по номерам: 112, 8(800)700-54-52.