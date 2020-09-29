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Происшествия

В Сердобском районе огонь уничтожил почти 6 га леса

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В понедельник, 28 сентября, в Сердобском районе произошел лесной пожар. Огонь прошел площадь 5,9 га.

Пламя тушили сотрудники лесопожарного центра и Сердобского лесничества. Им удалось ликвидировать возгорание.

«Всего по состоянию на 29 сентября ликвидировано 49 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 118,3 га», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Жителей региона просят в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи зеленых массивов позвонить по телефонам 8 (800) 100-94-00 или 8 (8412) 62-84-50.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

походу не законную вырубку прикрыли

Гость||

Очередь за Сосновоборским. Там лесхоз лютовал.

Имя: Гость
Комментарий:

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