Сетевое издание|18+|Четверг|3 сен 2020|11:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В сетевом магазине в Никольске потушили пожар

Печать

В Пензенской области оперативно потушили пожар, случившийся в одном из сетевых магазинов Никольска.

Инцидент произошел утром в среду, 2 сентября, на улице Есенина, 17. В 5:25 в торговой точке сработала охранно-пожарная сигнализация. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии был на месте уже через три минуты после сигнала.

«При наружном осмотре здания сотрудники Росгвардии обнаружили задымление в подсобном помещении и почувствовали исходящий изнутри запах гари. Предположив возгорание, стражи порядка, не медля ни секунды, связались с пожарно-спасательной частью и оповестили собственника торговой точки о происходящем», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще до приезда пожарных бойцы воспользовались огнетушителем, чтобы минимизировать площадь возгорания. Затем сотрудники МЧС (прибыли 6 человек и 2 спецавтомобиля) локализовали его очаг.

«Благодаря слаженным действиям двух ведомств удалось оперативно предотвратить большой пожар», - подчеркнули представители Росгвардии.

По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Сотрудники магазина заметали следы хищений?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте