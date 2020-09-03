В сетевом магазине в Никольске потушили пожар

03.09.2020 | 10:05

В Пензенской области оперативно потушили пожар, случившийся в одном из сетевых магазинов Никольска.

Инцидент произошел утром в среду, 2 сентября, на улице Есенина, 17. В 5:25 в торговой точке сработала охранно-пожарная сигнализация. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии был на месте уже через три минуты после сигнала.

«При наружном осмотре здания сотрудники Росгвардии обнаружили задымление в подсобном помещении и почувствовали исходящий изнутри запах гари. Предположив возгорание, стражи порядка, не медля ни секунды, связались с пожарно-спасательной частью и оповестили собственника торговой точки о происходящем», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще до приезда пожарных бойцы воспользовались огнетушителем, чтобы минимизировать площадь возгорания. Затем сотрудники МЧС (прибыли 6 человек и 2 спецавтомобиля) локализовали его очаг.

«Благодаря слаженным действиям двух ведомств удалось оперативно предотвратить большой пожар», - подчеркнули представители Росгвардии.

По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки.