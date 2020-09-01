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Происшествия

При пожаре в Пензенской области погибли два человека

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Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в Пензенской области в ночь с 31 августа на 1 сентября.

По слова представителей регионального ГУ МЧС России, инцидент произошел в селе Липовка Башмаковского района. Сообщение о возгорании в кирпичном двухквартирном доме на улице Советской поступило в 23:14.

К месту происшествия выехали 8 сотрудников МЧС и два спецавтомобиля.

Огонь уничтожил кровлю, внутренняя обстановка по всей площади дома также выгорела. Погибли два человека: 79-летний мужчина (хозяин одной из квартир) и 63-летняя женщина. Во второй квартире никто не жил. Ее собственник устанавливается.

По факту случившегося проводится проверка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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