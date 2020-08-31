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Происшествия

В Пензе родителям рекомендовали составить детям маршрут в школу

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37 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних было зарегистрировано на территории областного центра за время летних каникул. В результате 38 детей получили травмы. В одном из последних случаев, на улице Измайлова, школьница оказалась под колесами автомобиля Daewoo.

«Мужчина 1974 года рождения допустил наезд на пешехода - девушку 2004 года рождения. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам, что начинается школьная пора и с 1 сентября тысячи детей будут пересекать проезжую часть. А это значит, что необходимо быть еще более бдительными.

«Уважаемые родители! Перед началом нового учебного года напомните детям о правилах перехода дороги, движения по дворовым территориям. Кроме того, напоминаем, что необходимо составить безопасный маршрут ребенка из дома в школу и ежедневно проговаривать с детьми правила дорожного движения», - пояснила Юлия Филатова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

напомните детям о правилах перехода дороги,
А НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ УБИВАЮТ И КАЛЕЧАТ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Имя: Гость
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