Названа предварительная версия страшного ДТП под Пензой

28.08.2020 | 18:47

Фрагменты кузова и детали представителя отечественного автопрома разбросало в разные стороны на несколько метров, что свидетельствует о большой скорости, с которой двигалась по трассе машина.

Столкновение большегруза DAF и «Лады-Ларгус» произошло в Пензенском районе на 478-м километре автомобильной дороги Нижний Новгород - Саратов.

За рулем фуры находился мужчина 1976 года рождения, а легковушкой управлял 24-летний водитель.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Лада-Ларгус», мужчина 1981 года рождения, скончались нас месте. Водитель автомобиля DAF после оказания медицинской помощи отпущен», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

По предварительной версии, один из участников смертельного ДТП, совершая обгон, мог выехать на полосу встречного движения. Опасный маневр обошелся в две человеческие жизни.