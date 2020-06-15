В Сеть выложили видео с полыхающим под Пензой автомобилем

15.06.2020 | 09:05

В Сеть выложили видео, на котором запечатлен полыхающий автомобиль. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 14 июня, в селе Надеждино Пензенского района.

Ролик опубликовал один из участников пензенского сообщества автомобилистов во «ВКонтакте». По кадрам видно, что транспортное средство стоит на проселочной дороге вдали от других машин и строений.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сообщение о возгорании ВАЗ-2107 поступило на пульт дежурного в 20:27. К тушению привлекалось трое сотрудников ведомства на одном спецавтомобиле.

«Семерка» восстановлению не подлежит.

«Автомобиль выгорел полностью», - резюмировали в ГУ МЧС.

Возможная причина пожара не называется. По факту случившегося проведут проверку.