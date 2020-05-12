В Пензе из задымленного общежития эвакуировали людей

12.05.2020 | 19:00

Полыхало так, что стена закоптилась до последнего этажа здания. Возгорание произошло в строении № 7 на улице Рахманинова, в первом корпусе бывшего общежития. Огонь появился в комнате площадью двадцать квадратных метров.

«По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое интенсивное горение, дым распространился на все пять этажей здания. Люди с балконов просили о помощи. При помощи автолестницы с пятого этажа были спасены две девочки двухлетнего возраста, и при помощи спасательных устройств пожарные вывели двух взрослых. Десять человек эвакуировали из здания», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

«Я жительница пятого этажа, как раз куда попадал весь дым. Хочу выразить огромную благодарность тому работнику пожарной службы, который вынес наших двоих детей на пожарной лестнице с пятого этажа», - отметила жительница дома № 7 на ул. Рахманинова Светлана.

Всего же с возгоранием боролись двадцать сотрудников МЧС. С пламенем они справились быстро, распространения огня удалось избежать.

Геннадий Салонин, когда начался пожар, находился в гостях. Узнав, что в его доме случилось ЧП, сразу поспешил на место. Квартира мужчины располагается на пятом этаже, но все равно было страшно, признается горожанин.

«Я сразу хотел в подъезд, а там от пластиковых окон, от проводки дымище. Меня мужик один - хоп: «Ты куда без противогаза? Задохнешься!» Я говорю: «Какой этаж горит?» - «Первый», а мне сказали пятый», - рассказал он.

Пострадавших нет. По предварительной версии, во время возгорания в комнате людей не было.