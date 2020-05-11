После пожара в Вазерках нашли тела двух женщин

11.05.2020 | 08:58

Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в Пензенской области вечером в воскресенье, 10 мая.

Сообщение о возгорании на улице Ера в селе Вазерки Бессоновского района поступило на пульт дежурного в 19:05. На место ЧП выехали 4 пожарных расчета, 12 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области.

«По прибытии первых пожарных подразделений дом горел открытым огнем. Площадь пожара составила 90 кв. м», - сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Анна Шупилова.

Огонь потушили. Во время проливки и разбора конструкций дома пожарные нашли тела двух женщин в возрасте 42 и 70 лет.

«Проводится проверка», - заключила Анна Шупилова.