После пожара в Вазерках нашли тела двух женщин

Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в Пензенской области вечером в воскресенье, 10 мая.
Сообщение о возгорании на улице Ера в селе Вазерки Бессоновского района поступило на пульт дежурного в 19:05. На место ЧП выехали 4 пожарных расчета, 12 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области.
«По прибытии первых пожарных подразделений дом горел открытым огнем. Площадь пожара составила 90 кв. м», - сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Анна Шупилова.
Огонь потушили. Во время проливки и разбора конструкций дома пожарные нашли тела двух женщин в возрасте 42 и 70 лет.
«Проводится проверка», - заключила Анна Шупилова.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Будьте осторожны с огнем,берегите себя и близких!Это страшно...Огонь не щадит...