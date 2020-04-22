На улице Лермонтова дерево в непогоду оборвало провода

22.04.2020 | 19:30

Ночной весенний снегопад и сильный ветер в очередной раз доставили горожанам неприятности.

На улице Лермонтова, возле педагогического института, от дерева отвалился большой тяжелый сук и повис на проводах. Сотрудники горэлектросети утром приступили к ликвидации последствий аварии.

К счастью, полного обрыва воздушных магистралей не произошло.

С утра в городе работало пять бригад аварийной службы ЗАО «Горэлектросеть». Много сучьев висело на проводах.

Вечером освещение на улице Лермонтова появилось.