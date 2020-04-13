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Происшествия

Определены две возможные причины пожара в Вадинском районе

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В Вадинском районе, одном из самых удаленных в области, случилось несчастье.

Сигнал поступил на пульт дежурного МЧС около 1:00. На место происшествия в село Коповка выехали два боевых расчета - семь человек личного состава.

«По прибытии было установлено, что горит частный дощатый жилой дом на площади 80 квадратных метров. Пожарные данное возгорание ликвидировали, в ходе разбора и проливки конструкций были обнаружены двое погибших», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Огонь унес жизни мужчины и женщины 1964 года рождения. Супружеская пара была очень уважаемой в селе - работающая, дисциплинированная. Непонятно, что произошло той ночью.

«В настоящее время на месте пожара отработали испытательная пожарная лаборатория и дознаватели. Им предстоит установить причины произошедшего», - рассказала Анна Шупилова.

Дом сгорел до основания, так что определить истинную причину трагедии будет непросто. Две основные версии - неисправность отопительной системы или неполадки в электропроводке.

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