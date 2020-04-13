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Происшествия

Непогода оставила жителей района Пензы-III без электричества

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Как минимум 290 частных домов в областном центре остались без электроэнергии из-за сильного снегопада и порывов ветра. На ремонт линий было брошено 27 бригад. Однако быстро восстановить подачу удалось далеко не везде.

В районе Пензы-III сразу на нескольких улицах люди более чем на сутки оказались отрезаны от благ цивилизации. Причем, по словам местных жителей, изначально из-за обрыва провода пострадало не очень много объектов, но все изменилось после визита аварийной бригады.

«Приехали так называемые службы, отрубили банально провод и отключили остальную часть домов. То есть у нас остались Тухачевского, Инсарская, Саранская, Заречная, Локомотивная и часть Павлушкина - все без света», - рассказал Дмитрий Сахарнов.

Граждане пытались обращаться к ответственным лицам, но это оказалось непросто.

«Сначала дозвонились, там говорят: заявки нет никакой, ничего не было. Жена спрашивает: «Куда еще можно позвонить?» Потом начали повторно звонить - гудки идут, ни ответа ни привета. Телефон то ли занят, то ли они просто снимают и обратно кладут. Мы-то переживаем, ситуация-то вон какая!» - пояснил Юрий Равилов.

Посмотреть телевизор, сидя в самоизоляции, включить компьютер или зарядить гаджет не получится.

В сложной ситуации оказались и торговые точки. Чтобы не закрываться, самые находчивые из персонала воспользовались генераторами.

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Гость||

Саранской улицы там нет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В сложной ситуации оказались и торговые точки. Чтобы не закрываться, самые находчивые из персонала воспользовались генераторами.
Самые находчивые воспользовались генераторами, самые веселые темнотой, и самые умные просто пили чай со сливовым вареньем и постились в инстаграмме.

Гость||

О фигеть, а то что пол Терновки осталось без света это не чего всё нормально, а здесь очень много маленьких детей и пенсионеры.И пол района частные сектора

Имя: Гость
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