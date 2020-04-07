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Происшествия | В Бессоновке удалось предотвратить уничтожение магазина огнем

07.04.2020|11:06
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Во вторник, 7 апреля, около трех часов ночи экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы Бессоновки, получил сообщение о том, что в местном магазине сработала пожарная сигнализация.

Через три минуты правоохранители оказались у здания. Заглянув в окно, они увидели сильное задымление, ощущался запах жженой пластмассы.

Росгвардейцы немедленно связались с пожарно-спасательной частью и оповестили собственника торговой точки о пожаре. Прибывшие сотрудники МЧС локализовали очаг возгорания.

«Благодаря слаженным действиям работников двух ведомств удалось оперативно предотвратить большой пожар. По предварительным данным, причиной случившегося стало замыкание сетевого фильтра», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|07.04.2020 11:28|

Да и пес с ними, продаванами...паразиты выжигаются огнем!

Гость|07.04.2020 11:40|

Судя по сводкам,Бессоновка и Грабово,стали гореть чаще?

Почему? Проснулся Бессоновский красный петух?

Гость|07.04.2020 12:24|

каждый год пожаров. бооьше ек работает гпн

Имя: Гость
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