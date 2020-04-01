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Общество | «Лиза Алерт» сократит число активных поисков из-за коронавируса

01.04.2020|09:42
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Распространение коронавируса внесло коррективы в работу регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Волонтеры сообщили, что в ближайшее время смогут заниматься только экстренными случаями пропажи людей.

«Наши добровольцы нуждаются в средствах индивидуальной защиты - чтобы обезопасить себя и других от потенциальной вирусной угрозы, и вопрос выезда будет решаться, в частности, с учетом того, есть ли у них в наличии маски, респираторы FFP2, перчатки, защитные очки», - пояснили представители отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Всех, кто хочет помочь отряду, попросили обеспечить волонтеров защитными средствами и активнее распространять информацию о пропавших в интернете.

«Репост ориентировок в нынешних условиях становится основным инструментом поиска», - подчеркнули волонтеры.

Кроме того, они попросили всех, кто самоизолировался на дачных участках, пристально следить за детьми и престарелыми родственниками.

«Еще раз убедитесь, что ваш участок безопасен: на нем нет открытых люков, септиков, колодцев, погребов; туалет постоянно закрыт и подходит для использования детьми (ребенок не может провалиться); калитка и ворота надежно закрываются, в заборе нет дыр и так далее», - напомнили пензенцам.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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