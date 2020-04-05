05.04.2020 | 09:48

В ночь на воскресенье, 5 апреля, на пересечении улиц Циолковского и Беляева в Пензе случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Кадрами с места инцидента с редакцией портала PenzaInform.ru поделился очевидец. На них запечатлена легковушка, въехавшая в киоск, в котором продавалась молочная продукция. Строение оказалось разрушенным. Повреждения, полученные автомобилем, в объектив не попали.

«Оставайтесь дома», - резюмировал автор поста.

О том, пострадал ли кто-то в ДТП, не сообщается.

«Почти как МакАвто», «Вот это удар по мелкому бизнесу», - шутливо прокомментировали кадры пользователи.

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