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Происшествия | В Заводском районе на пути легковушки оказался продуктовый киоск

05.04.2020|09:48
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В ночь на воскресенье, 5 апреля, на пересечении улиц Циолковского и Беляева в Пензе случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Кадрами с места инцидента с редакцией портала PenzaInform.ru поделился очевидец. На них запечатлена легковушка, въехавшая в киоск, в котором продавалась молочная продукция. Строение оказалось разрушенным. Повреждения, полученные автомобилем, в объектив не попали.

«Оставайтесь дома», - резюмировал автор поста.

О том, пострадал ли кто-то в ДТП, не сообщается.

«Почти как МакАвто», «Вот это удар по мелкому бизнесу», - шутливо прокомментировали кадры пользователи.

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Гость|05.04.2020 10:08|

Не в воскресенье , а в субботу , в 23-30 .

Гость|05.04.2020 10:10|

Ух круто! Дикари убиваются. Люблю такие новости.

Гость|05.04.2020 10:26|

ДИБИЛЫ на дорогах малолетки безумствуют, не жалко идиотов самоликвидаторов

Гость|05.04.2020 10:32|

киоск жалко...

Гость|05.04.2020 10:41|

Наверное молока захотелось.Скоро будем все врезаться в магазины чтоб пожрать.

Гость|05.04.2020 10:45|

ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Гость|05.04.2020 10:59|

Просто пензенские дебилы при полном отсутствии ГИБДД в городе.

Гость|05.04.2020 11:31|

Хрусты на байках летали по пустым дорогам ,реакции ГИБДД ноль.

Имя: Гость
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