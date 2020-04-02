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Происшествия | Легковой автомобиль вылетел с трассы М5 и перевернулся

02.04.2020|08:38
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Утром в среду, 1 апреля, в Пензенской области произошла авария. Легковой автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе.

«Примерно в 5:30», - указал время ДТП один из очевидцев. Фотографии с места случившегося он опубликовал в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

Машина получила серьезные механические повреждения. Кто находился в ней в момент аварии и насколько тяжело пострадал, пока неизвестно.

Выяснить причину и все обстоятельства случившегося должны сотрудники ГИБДД.

В ночь с 31 марта на 1 апреля похожий инцидент произошел в Пензе. Автомобиль Mercedes сбил два столба и перевернулся в районе улицы Окружной.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Имя: Гость
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