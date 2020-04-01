01.04.2020 | 07:56

Серьезная авария произошла в Пензе в ночь с 31 марта на 1 апреля. Фотографии с места ДТП - района улицы Окружной - были опубликованы в одной из городских групп в соцсети «Вконтакте».

«Время 0:44», - указал очевидец.

На снимках запечатлен легковой автомобиль иностранного производства, лежащий на крыше и придавленный столбом. По словам очевидца, это Mercedes.

«Он первый столб сбил, а второй столб снес боком уже, и этим вторым столбом накрыло машину», - пояснил интернет-пользователь.

Кто пострадал в результате аварии, не сообщается. Причину и обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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