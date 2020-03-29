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Происшествия | На Ахунском переезде под колеса ВАЗа попал пешеход

29.03.2020|17:55
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В воскресенье, 29 марта, на улице Кордон Сурка в Пензе случилось ДТП, в результате которого пострадал человек. Сообщение о нем появилось в социальной сети «ВКонтакте».

«Пешеходный переход возле поворота на Лесной, ж/д переезд Ахунский! Сбили пешехода», - написал очевидец.

Свой пост он проиллюстрировал снимком с места инцидента.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла в 16:35. 59-летний водитель ВАЗ-2114 сбил переходившего дорогу 57-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы. Медики доставили его в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

15 февраля на улице Кордон Сурка 19-летний водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на 54-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

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Источник — фото https://vk.com/sova_penza
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Гость|29.03.2020 18:55|

Белозерцев, начни уже проект автомобильного виадука через этот переезд. В веках останешься в памяти людей. нет сил больше там

выстаивать каждый божий день!

Имя: Гость
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