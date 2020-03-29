29.03.2020 | 17:55

В воскресенье, 29 марта, на улице Кордон Сурка в Пензе случилось ДТП, в результате которого пострадал человек. Сообщение о нем появилось в социальной сети «ВКонтакте».

«Пешеходный переход возле поворота на Лесной, ж/д переезд Ахунский! Сбили пешехода», - написал очевидец.

Свой пост он проиллюстрировал снимком с места инцидента.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла в 16:35. 59-летний водитель ВАЗ-2114 сбил переходившего дорогу 57-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы. Медики доставили его в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

15 февраля на улице Кордон Сурка 19-летний водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на 54-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

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