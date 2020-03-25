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Происшествия | В ДТП с тремя машинами на улице Ульяновской пострадала женщина

25.03.2020|16:01
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В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся на трассе М5 в Пензе в среду, 25 марта.

По предварительным данным, напротив торгового центра «Дельфин» на Ульяновской улице столкнулись три машины: легковой автомобиль Mitsubishi под управлением 39-летней женщины и два грузовика - Mercedes с 45-летним шофером и Iveco с 28-летним водителем.

Судя по всему, фура Iveco врезалась сзади в Mitsubishi, а легковушка, в свою очередь, въехала в Mercedes.

Mitsubishi зажало посередине. Переднюю и заднюю части машины смяло, сработали подушки безопасности. Находившаяся внутри женщина пострадала, ее доставили в больницу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Из-за ДТП на трассе М5 в направлении Кузнецка образовался автомобильный затор.

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Гость|25.03.2020 16:15|

любовь втроем!!!

Гость|25.03.2020 16:16|

Фуры носятся, как идиоты. Ограничивать скорость движения до 70 км/ч и наказывать штрафами минимум с четырьмя нулями за превышение.

Гость|25.03.2020 16:18|

В Овечке водило не проспалось/не просралось

Гость|25.03.2020 16:22|

Гость писал(a):

Фуры носятся, как идиоты. Ограничивать скорость движения до 70 км/ч и наказывать штрафами минимум с четырьмя нулями за превышение.
Пускай лучше носятся. А то тошнит какой-нибудь на трассе 50-60, возомнив себя начальником колонны, а его все в рацию матерят

Гость|25.03.2020 16:22|

Гость писал(a):

Ограничивать скорость движения до 70 км/ч и наказывать штрафами минимум с четырьмя нулями за превышение.
кому пишешь?

Гость|25.03.2020 16:23|

Неизвестно, что там было. Может легковушка перестроилась в последний момент перед носом ...

Гость|25.03.2020 16:28|

Гость писал(a):

Неизвестно, что там было. Может легковушка перестроилась в последний момент перед носом ...
Держи дистанцию согласно скорости, погоде и массогабаритам автомобиля. Если б влезала, ее бы поджало боком.

Гость|25.03.2020 16:31|

"Мамаааа, меня фура убила!"

Гость|25.03.2020 16:37|

Это гооол! Итальянец забивает и открывает счёт.

Гость|25.03.2020 16:41|

учила фуры ездить получила по заслугам

Гость|25.03.2020 17:07|

Гость писал(a):

Пускай лучше носятся. А то тошнит какой-нибудь на трассе 50-60, возомнив себя начальником колонны, а его все в рацию матерят
В Штатах за не соблюдение дистанции между фурами -штраф ,за превышение скорости -штраф и выписывают предупреждения,а которые накапливаются ,вплоть до лишения лицензии на работу. Поехал без лицензии-тюрьма.А для таких торопыг как ты ,не остановишься,пристрелят.Пора жить по законам и на дорогах аварий будет меньше,не нравятся законы-вали на все 4 стороны.

Гость|25.03.2020 17:14|

Одной автоледи на дороге меньше. Выщелкнули.

Имя: Гость
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