25.03.2020 | 16:01

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся на трассе М5 в Пензе в среду, 25 марта.

По предварительным данным, напротив торгового центра «Дельфин» на Ульяновской улице столкнулись три машины: легковой автомобиль Mitsubishi под управлением 39-летней женщины и два грузовика - Mercedes с 45-летним шофером и Iveco с 28-летним водителем.

Судя по всему, фура Iveco врезалась сзади в Mitsubishi, а легковушка, в свою очередь, въехала в Mercedes.

Mitsubishi зажало посередине. Переднюю и заднюю части машины смяло, сработали подушки безопасности. Находившаяся внутри женщина пострадала, ее доставили в больницу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Из-за ДТП на трассе М5 в направлении Кузнецка образовался автомобильный затор.

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