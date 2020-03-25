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Происшествия | В Пензе на трассе М5 Mitsubishi зажало между двумя большегрузами

25.03.2020|14:39
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В среду, 25 марта, на улице Ульяновской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об аварии на федеральной трассе М5 «Урал» сообщили очевидцы ее последствий. «Пробка огромная в сторону Самары. Актуально на 14:15», «Актуально на 14:20», - написали пользователи.

На выложенных фотографиях запечатлен легковой автомобиль Mitsubishi, зажатый между двумя большегрузами. Передняя и задняя части оказавшейся посередине машины смяты, видно, что сработали подушки безопасности.

Официальных данных о наличии или отсутствии пострадавших пока нет. В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в настоящее время информация об аварии уточняется.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|25.03.2020 14:52|

Была митсу - стала ока

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