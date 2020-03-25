25.03.2020 | 10:35

Пензенские следователи обнародовали видеозапись с места смертельного пожара, который произошел в Нижнем Ломове ночью в среду, 25 марта.

В Заречном переулке сгорел частный одноэтажный деревянный жилой дом общей площадью 100 кв. м. Внутри обнаружили семерых погибших: трех девочек (две 2012 и одна 2008 года рождения), двух женщин (1982 и 1985 года рождения) и двух мужчин (1982 и 1983 года рождения).

При первоначальном осмотре на телах погибших не обнаружили каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Тем не менее официальные выводы будут сделаны только по итогам судебно-медицинских экспертиз. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

На кадрах, опубликованных региональным управлением СК России, видно пепелище: обуглившийся сруб уничтоженного огнем дома, двор, заваленный обломками. На месте работают следователи, неподалеку собралась толпа людей.

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