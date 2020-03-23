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Происшествия | В Кузнецком районе пешеход скончался в больнице после ДТП

23.03.2020|14:01
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В воскресенье, 22 марта, в поселке Евлашево Кузнецкого района случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 20:25 напротив дома № 72а на улице Ленина 30-летний водитель автомобиля Тoyota RAV4 сбил 51-летнего мужчину.

С травмами пешехода доставили в больницу, однако повреждения оказались несовместимы с жизнью и через некоторое время пострадавший скончался.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Гость|23.03.2020 14:31|

Почему-же пешиходы не смотрят по сторонам?Когда-же начнут наказывать и пешеходов.Нужно убедиться,что нету опасности для перехода.

Имя: Гость
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