23.03.2020 | 14:01

В воскресенье, 22 марта, в поселке Евлашево Кузнецкого района случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 20:25 напротив дома № 72а на улице Ленина 30-летний водитель автомобиля Тoyota RAV4 сбил 51-летнего мужчину.

С травмами пешехода доставили в больницу, однако повреждения оказались несовместимы с жизнью и через некоторое время пострадавший скончался.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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