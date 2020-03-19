В Сурске Городищенского района спасатели искали в реке тело мужчины. Инцидент произошел в среду, 18 марта.
В Пензенский пожарно-спасательный центр обратились правоохранители с сообщением о том, что в Суре, предположительно, утонул отправившийся на рыбалку мужчина.
Сотрудники центра выехали на место ЧП.
«Водолазы провели поиск в месте предположительного утопления, тело мужчины обнаружено не было», - сообщили спасатели.
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от короновируса спрятался так что водолазы не могут найти, респект мужику