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Происшествия | В Сурске водолазы искали в реке тело утонувшего рыбака

19.03.2020|12:31
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В Сурске Городищенского района спасатели искали в реке тело мужчины. Инцидент произошел в среду, 18 марта.

В Пензенский пожарно-спасательный центр обратились правоохранители с сообщением о том, что в Суре, предположительно, утонул отправившийся на рыбалку мужчина.

Сотрудники центра выехали на место ЧП.

«Водолазы провели поиск в месте предположительного утопления, тело мужчины обнаружено не было», - сообщили спасатели.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|19.03.2020 12:37|

от короновируса спрятался так что водолазы не могут найти, респект мужику

Гость|19.03.2020 13:14|

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Гость|19.03.2020 13:15|

Почему обязательно утонул?Дай Бог,чтобы нашли живым!

Имя: Гость
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