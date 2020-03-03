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Происшествия | Под Пензой разыскивают 75-летнего Петра Зотова

03.03.2020|08:11
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В Пензенской области разыскивают Петра Степановича Зотова. В воскресенье, 1 марта, 75-летний мужчина вышел из дома в селе Ермоловка Пензенского района и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

По словам представителей регионального поискового отряда «Лиза Алерт», рост мужчины 170 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза голубые. Он был одет в темно-синюю фуфайку, серые брюки, войлочные ботинки и черную шапку.

Также известно, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

В ночь с 2 на 3 марта на место пропажи пенсионера выезжал экипаж волонтеров. Однако успеха поиски не принесли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700 54 52.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|03.03.2020 08:33|

Началось в колхозе утро!

Гость|03.03.2020 08:54|

ничего, счас детишки из лизы соберут штаб позаседают, а потом полиция его найдет.

но как всегда, все заслуги детишки припишут себе

Имя: Гость
Комментарий:

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