03.03.2020 | 08:11

В Пензенской области разыскивают Петра Степановича Зотова. В воскресенье, 1 марта, 75-летний мужчина вышел из дома в селе Ермоловка Пензенского района и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

По словам представителей регионального поискового отряда «Лиза Алерт», рост мужчины 170 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза голубые. Он был одет в темно-синюю фуфайку, серые брюки, войлочные ботинки и черную шапку.

Также известно, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

В ночь с 2 на 3 марта на место пропажи пенсионера выезжал экипаж волонтеров. Однако успеха поиски не принесли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700 54 52.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.